Shania Twain over misbruik stiefvader: ’Ik probeerde mijn borsten plat te maken’

Een van Shania Twain’s grootste hits is Man! I Feel Like A Woman!, maar die vrouwelijkheid heeft zij lange tijd niet uit durven te dragen. In een openhartig interview vertelt de countryzangeres hoe zij als jong meisje haar borsten zo plat mogelijk probeerde te drukken uit angst dat haar stiefvader zich anders weer aan haar zou vergrijpen. „In mijn huis wilde je geen meisje zijn.”