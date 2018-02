Deelneemster Uitstel van Executie reageert op commotie

Karin laat weten erg geschrokken te zijn van alle reacties. „Ik wil voorop stellen dat ik nooit ondankbaar ben geweest voor alle hulp en inzet die iedereen heeft gepleegd. Zonder hen had ik het echt nooit gered.” Volgens haar heeft ze in emotie gereageerd. „Mijn verwachtingen en wat ik voor de nieuwe bewoners voor ogen had voldeden niet volledig aan de werkelijkheid. Nadat alles rustig was ingedaald heb ik nogmaals het huis met Martijn bekeken. Ik kan niet anders zeggen dan dat ze er een mooi huis van hebben gemaakt.”

In de uitzending was te zien dat Karin niet blij was met het werk van het klusteam. Zo liet ze zich ontvallen dat het „niet haar smaak was” en beklaagde ze zich over het feit dat er nog wat plinten ontbraken. „Ik ben eigenlijk bloedchagrijnig”, zo sloot ze haar beklag af.