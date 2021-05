’Wat erg!’ Vrachtwagen met Meiland-wijn omgekieperd

Martien Meiland tijdens de lancering van zijn eigen wijn. Ⓒ HH/ANP/Instagram

De ergste nachtmerrie van Martien Meiland is werkelijkheid geworden. Een vrachtwagen vol met La famille Meiland-wijnen is gekanteld op de snelweg. Er raakte niemand gewond, maar de schrik zit er bij de kasteelheer goed in.