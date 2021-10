Kensington brengt livealbum Unplugged uit

„Een akoestische liveplaat maken, in onze thuisstad, aangekleed met een strijkkwartet en blazerssectie, was een onwerkelijke ervaring”, zeggen de vier bandleden over het album. „Het waren voor ons de eerste echte gigs na de coronacrisis. Die ontlading hoorde je terug in het publiek en uiteindelijk dus ook op de plaat.”

Daarnaast noemt de band, die bestaat uit frontman Eloi Youssef, gitarist Casper Starreveld, drummer Niles Vandenberg en basgitarist Jan Haker, „het uitkleden” van de nummers „een mooie uitdaging, die prachtig tot zijn recht komt op dit album”, aldus de band.

Op het album zijn nummers als Little Light en No Me op een nieuwe manier te horen, maar er staat ook een nieuw nummer op genaamd Composure. Het laatst uitgebrachte album van Kensington is Time uit 2019.