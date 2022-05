Bridgerton-actrice Ruby Barker opgenomen met mentale problemen

Ruby Barker Ⓒ Getty Images

Bridgerton-actrice Ruby Barker is recent in het ziekenhuis opgenomen vanwege mentale problemen. Dat vertelde de 25-jarige actrice, die Marina Thompson speelt in de populaire Netflix-serie, in een video op Instagram.