Johan Vlemmix claimt oplossing voor restaurants én festivals: coronabumper

In feite is de coronabumper een looprek op wieltjes met een stootrand van rubber, een soort tafel. Die is voorzien van een drankhouder en kan eventueel ook voorzien worden van een waterdichte tablet om bijvoorbeeld bestellingen te plaatsen en contactloos te betalen.

Volgens Vlemmix geeft de coronabumper zo alle vrijheid om ’soepel rond te lopen’ en gegarandeerd de 1,5 meter afstand te behouden met medebezoekers. Hij claimt zelfs dat het op die manier mogelijk is om festivals, evenementen en concerten wél door te laten gaan, ’volledig volgens de voorwaarden en regels van het RIVM’.

De Brabantse ondernemer presenteert zijn uitvinding dinsdag in Eindhoven. Een toepassing heeft hij ook al: in juni zal een speciaal ’Corona Bumer-café’ in Leende opengaan waar de coronabumpers worden gebruikt.