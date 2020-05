Sylvie Meis verklapt waarom dates vaak maar paar maanden duurden

Dat daar een reden voor was, verklapt Sylvie Meis nu in een TikTok-filmpje. Volgens haar lag het aan haarzelf. Bij het komische filmpje, waarbij ze van een man probeert af te komen die haar wil versieren, schrijft ze: „Dit was ik vroeger na drie maanden daten.”

„Gelukkig ben ik op een goede manier veranderd”, voegt ze eraan toe. En dat blijkt: het huwelijk met haar huidige verloofde Niclas Castello mag door de coronacrisis voorlopig afgeblazen zijn, de twee tortelduifjes menen het wel degelijk erg serieus en samenwonen is nu dan ook het nieuwe plan.