Moeder (92) Gerard Joling overleden

Woensdagochtend rond half zeven is Janny Joling overleden, aan de gevolgen van een dubbele longontsteking. Gerard was bij haar, nadat hij ook de nacht bij haar had doorgebracht.

„Ze wist dat ze het niet zou gaan redden”, vertelt hij aan Privé. „Maar ze had er vrede mee. Mama wist dat ze niet meer beter zou worden en gisteren zei ze ook: ’Ik word niet meer beter, dit kan toch niet meer, zo? Ik heb een mooi leven gehad. Mijn kinderen zijn altijd heel lief voor me geweest en doen het goed. Mijn kleinkinderen...’”

Vorige week nog leek er niets aan de hand. „Ze heeft oudejaarsavond naar The Masked Singer gekeken en me op Gran Canaria gebeld hoe leuk ze het vond. Maar op Nieuwjaarsdag had ze zo’n pijn in haar rug. Ze is met mijn broer en zus naar het ziekenhuis gegaan en daar werd die dubbele longontsteking vastgesteld. Geen covid, dat had ze niet, maar voor mij was het reden eerder naar huis te komen. Mama was gewoon op. Ik moet zeggen, ze heeft van alles gehad en overal kwam ze bovenop, ook als ze weer van de fiets was gevallen. Maar dit voelde meteen al niet goed. Ik klink nu nog heel rustig en het was ook mooi zoals ze ging, maar het besef zal nog wel komen.”

Gerards vader Herman overleed 26 jaar geleden. Janny kreeg nog een nieuwe vriend, Cor, die zij in 2020 ook overleefde.

