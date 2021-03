Jeroen van Inkel staakt radioshow door stemproblemen

De dj kampt nog steeds met stemproblemen en was daardoor niet in staat zijn NPO Radio 2-ochtendshow Rinkeldekinkel te presenteren. Giel Beelen heeft de laatste anderhalf uur overgenomen.

„Ik heb iets aan m’n stem, ik moet eraan geholpen worden. Dat gaat over twee weken gebeuren. Eigenlijk was het de afgelopen dagen opvallend goed en dacht ik: nou als het zo is, dan kan ik ook uitstekend de radioshow doen”, zei Jeroen aan het begin van zijn show.

De dj kampt al langer met stemproblemen. In februari nam de dj al een paar weken rust. Ook toen verving Giel hem.