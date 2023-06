’Madonna nog te ziek om uit bed te komen’

Madonna werd afgelopen weekend opgenomen met een bacteriële infectie. Volgens ingewijden had de zangeres al weken koorts, maar hield ze dat geheim omdat ze bang was dat haar aankomende tournee in gevaar zou komen. Woensdag werd bekend dat de start van de tour wordt uitgesteld.

De wereldtournee van Madonna zou volgende maand starten in Canada. Het is nog niet duidelijk wanneer de zangeres nu begint aan haar concertreeks. Op 1 en 2 december staan er ook shows in Amsterdam gepland, maar concertorganisator MOJO gaat ervan uit dat die doorgaan.