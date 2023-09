Fran Drescher door het stof na emotionele uitbrander

Drescher lucht op Instagram haar hart over de snelkookpan van stress en emotie waar ze zich momenteel in bevindt. Ze is een van de boegbeelden van de aanhoudende stakingen in Hollywood en dat brengt de nodige spanningen met zich mee.

Ze meent dat ze de last van de wereld op haar schouders moet dragen en dat brengt haar geregeld tot tranen. Zeker als ze merkt dat er binnen de vakbond sprake is van gekonkel, vals spel en overmatige bureaucratie.

Scheldpartij

Ook privé gaat het momenteel niet geweldig. Drescher is bezorgd om de gezondheid van haar ouders Morty (93) en Sylvia (89) en zit zelf ook niet goed in haar vel. De aanhoudende werkdruk en gesteggel binnen Sag-Aftra zorgden ervoor dat ze afgelopen de controle over zichzelf verloor en een vakbondslid de huid vol schold.

Drescher vertelt dat ze onmiddellijk haar excuses heeft aangeboden aan de vrouw, maar dat ze het incident nog steeds niet kan loslaten. „Ik kwam tot de conclusie dat vergissen menselijk is, of je nu een vakbond moet leiden of zorgt voor een dierbare die afhankelijk is van je hulp. Verwacht geen perfectie van jezelf, dat zorgt gegarandeerd voor teleurstelling.”