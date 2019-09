Sanne Vogel onthult geslacht tweeling

„Het zonnetje schijnt, de uitbouw staat, er groeien courgette’s in de plantenbakken op straat, dus we vonden het wel een goed moment om de meest gestelde vraag van de afgelopen maanden te beantwoorden: ’Weten jullie al wat het worden?’ Jaaaaaa, een jongen en een meisje!!!! Whoop Whoop! Daar zijn we onwijs blij mee”, aldus Sanne.

Sanne en haar vriend Melchior herkennen zichzelf al in de kleintjes. „Op de echo konden we al zien dat de jongen van die lange sport benen heeft zoals Melchior en het meisje veel petieteriger is en hoge wreven heeft zoals ikzelf. Ze zijn volop in beweging, wat je sinds gisteren ook aan de buitenkant van mijn buik kan voelen.”

Wanneer de actrice is uitgerekend, is onduidelijk.