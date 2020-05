Alternatief Songfestival (met orkest) positief ontvangen

Veel kijkers veerden op bij de terugkeer van het orkest op het Songfestival. Het Rotterdams Philharmonisch bracht Love Shine a Light ten gehore terwijl overal in Europa gebouwen oplichtten. Sinds 1998 is er geen orkest meer aanwezig op het evenement.

Presentatrice Chantal Janzen bedankte op Instagram de kijkers in het Nederlands en Engels voor hun lieve reacties. „We hebben ons uiterste best gedaan, meer konden we niet doen.”