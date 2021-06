André Hazes werd woning geweigerd door buren: ’Ze hadden geen zin in fans voor de deur’

Toen André Hazes en zijn verloofde Monique Westenberg in maart uit elkaar gingen, moest de zanger op zoek naar een nieuwe woning. „In no time vond ik een prachtig huurappartement. Wat denk je? Word ik keihard geweigerd door de bewonerscommissie! Ze hadden geen zin in fans voor de deur.”

Daarop stelde zijn kersverse schoonvader aan Hazes en Van Soelen voor om een huis te kopen, ook in Rotterdam. „Sarah en ik dollen vaak over dat we zo snel gaan samenwonen. ’We doen het rustig aan, nemen echt de tijd, hè?’”, schrijft Hazes. „Als het misgaat, houden we er in elk geval een goeie investering aan over. We vonden uiteindelijk een prachtig koopappartement op vijf minuten afstand van kleine Dré, perfect.”