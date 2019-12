Vijf duo's in nieuwe NPO-talkshow Op1

Op dit moment is duidelijk dat in elk geval Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven, Carrie ten Napel en Charles Groenhuijsen en Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg een presentatiekoppel vormen. De combinatie Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink is bijna rond, zei NPO-baas Frans Klein.

Jeroen Pauw stopt met zijn huidige talkshow, maar gaat Op1 produceren. Ook komt hij later in het jaar terug in een presentatieduo, zei Klein. Verder wordt onder anderen nog gesproken met Fidan Ekiz en Jort Kelder.

Bekijk ook: Ook Jeroen Pauw stopt

De talkshow vult het gat in de programmering dat is ontstaan door het vertrek van Eva Jinek naar RTL 4. Daar gaat ze afwisselend met Beau van Erven Dorens een programma op de late avond gaat presenteren.