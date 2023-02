Pink: ’Mijn carrière zou voorbij zijn door kinderen’

„Iedereen zei tegen me: als je nu kinderen krijgt, dan is je carrière voorbij”, aldus de 43-jarige zangeres, bekend van nummers als Get The Party Started en Just Give Me a Reason. De zangeres, die inmiddels twee kinderen heeft, heeft echter bewezen dat niets minder waar is.

Sterker nog, ze gelooft zelfs dat het moederschap haar juist heeft geholpen, omdat ze ineens niet meer als ’de boze vrouw’ werd gezien toen ze kinderen kreeg. „Ik denk dat mijn carrière toen pas begon. Ik bedoel, ik heb daarvoor al veel gedaan, maar ik denk dat ik mezelf toen pas echt begon te begrijpen en de wereld en mijn plaats daarin.”

Pink, die naar eigen zeggen ’zachter’ is geworden door haar rol als moeder, wist altijd al ooit een gezin te willen hebben. „Dat was echt belangrijk voor me omdat mijn gezinsleven als kind verpest was en ik superaanhankelijk en knuffelig en ’goofy’ ben. Alleen muziek maken was niet genoeg voor me. Ik was eenzaam.”

Vrijdag bracht de Amerikaanse zangeres haar nieuwe album Trustfall uit. „Ik hoop dat dit het ’ik herinner me nog dat ik het voor de eerste keer hoorde’-album voor jou wordt”, schreef ze op Instagram.