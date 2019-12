Bodyguards Justin Timberlake schroeven beveiliging op na incident

„Hoe is het mogelijk dat hij in beschonken toestand ergens op een balkon in New Orleans zat? Waar was zijn beveiliging?”, meldt een insider aan Radar Online. „Hoe vervelend deze flirterige foto’s, waarop hij haar hand vasthield en haar hand op zijn been lag, ook waren voor hem en zijn familie; had het nog veel erger kunnen aflopen.”

Volgens de insider zal de situatie zich in de toekomst niet nog een keer herhalen: „Maar geloof me dat er koppen zullen rollen als zijn security er vanaf nu niet voor zorgt dat hij onder geen enkel beding meer in een dergelijke situatie terechtkomt. Als er nog een keer een drankje met de crew wordt gedaan, gebeurt dat in een privégedeelte van een bar en niet op een balkon of voor een raam.”

Justin Timberlake bood enkele dagen na het voorval publiekelijk zijn excuses aan voor het ontstane ongemak voor zijn vrouw Jessica Biel en hun familie. „Ik had teveel gedronken en had beter moeten weten. Dit is niet het voorbeeld dat ik mijn zoon wil geven.”

Bekijk ook: Justin Timberlake schaamt zich voor dronken geflirt