Dochter Lori Loughlin schaamt zich diep

„Ik schaamde me diep en voelde me afschuwelijk toen bekend werd wat er was gebeurd, hoewel ik nooit voor de volle 100% heb geweten wat er zich heeft afgespeeld. Er was zoveel gaande op het moment dat ik me aanmeldde voor deze universiteit, dat ik gewoon ècht niet wist welke stappen er genomen werden” aldus Olivia Jade in een interview met Jada Pinkett Smith tijdens diens Facebook Watch’s ’Red Table Talk’.

De studiefraude-hel brak los toen de tiener tijdens het studiejaar terug naar huis kwam vanwege haar ’spring break’. „Ik had geen idee wat er gebeurde, maar ik wist meteen dat het niet goed was. En dat ik me schaamde voor dat wat er gebeurde. Het was allemaal zo gênant, dat ik niet meer terugwilde naar de universiteit. Eerlijk gezegd had ik daar überhaupt nooit een plek moeten krijgen.”

Olivia bekende eerlijk dat er sprake was van ’bepaalde privileges’. „Een groot deel van het hebben van privileges bestaat uit het niet beseffen dat je privileges hebt. Dus toen dit gebeurde, had ik geen idee wat er werkelijk gaande was. Dat klinkt heel stom, maar ik besefte dat écht niet. Ik zat zo enorm in mijn eigen bevoorrechte bubbel. En dat is iets waarvoor ik me echt schaam en waarvan ik heb geleerd. Hoewel het geen leuke periode was, heeft dit me ook veel goeds gebracht. Ik heb heel veel nieuwe inzichten gekregen en ga daar voortaan naar leven.”

Alhoewel Olivia’s ouders Lori en Mossimo hun onschuld lang volhielden, gaven ze in mei toch toe deel te hebben uitgemaakt van het grote omkoopschandaal om hun dochters toegelaten te krijgen tot universiteit USC in Los Angeles. Beiden kregen boetes en celstraffen, maar Loughlin werd minder zwaar gestraft omdat haar echtgenoot een actievere rol zou hebben gespeeld bij de zwendel. De actrice kreeg een celstraf van twee maanden, een boete van 150.000 dollar, 100 uur taakstraf en een proeftijd van twee jaar. Haar echtgenoot moet vijf maanden de cel in, 250.000 dollar betalen en 250 uur taakstraf volbrengen. Ook hij is daarna aan een proeftijd van twee jaar gebonden.