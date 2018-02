Zorgen om Oger (70)

Oger met zijn zonen Sander (links) en Martijn. Zij houden het bedrijf nu mede draaiende. Ⓒ Hollandse Hoogte

Somber nieuws over OGER LUSINK. De geliefde, en vooral ook levenslustige pakkenkoning is vorige week getroffen door een ernstig herseninfarct, waarvan de gevolgen nog niet te overzien zijn. Zijn omgeving is geschokt, maar houdt moed: „Oger is een vechter.”