Glennis Grace cancelt optreden: ’Mijn stem hield er ineens mee op’

Buitenland

Niemand geprikt met drugs op Belgisch festival

De vier tienermeisjes die in het ziekenhuis waren opgenomen na mogelijk stiekem te zijn geprikt op het festival We R Young in het Belgische Hasselt, blijken niet vergiftigd met drugs. De urineresultaten zijn allemaal negatief. Op last van justitie is bloed afgenomen voor verder onderzoek, melden Vla...