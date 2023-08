RTL komt met vierde seizoen B&B Vol Liefde

„Ben jij als alleenstaande B&B-eigenaar op zoek naar liefde? Is jouw buitenlanddroom werkelijkheid geworden, maar wil je die met iemand delen?”, meldt voice-over Jeroen Kijk in de Vegte. „Meld je dan snel aan voor een nieuw seizoen vol liefde.”

Het programma ontpopte zich het afgelopen seizoen tot een grote kijkcijferhit. De serie, waarin Nederlandse bed-and-breakfasteigenaren die in het buitenland wonen op zoek gaan naar de ware liefde, trekt vrijwel dagelijks rond de miljoen kijkers. Het programma is tevens een week vooruit te kijken via Videoland, de streamingdienst van RTL.