Mike Tyson na vliegtuigincident vrolijk op de foto met fan

De fan op het kiekje heeft aan TMZ laten weten dat de bokslegende ’supervriendelijk en chill’ was bij het maken van de foto op de luchthaven in Florida.

TMZ plaatste woensdag videobeelden van het incident dat zou hebben plaatsgevonden op een vlucht van San Francisco naar Florida. Op de beelden is te zien dat Tyson de man een aantal ferme klappen in het gezicht geeft. Volgens een getuige was Tyson in eerste instantie vriendelijk, maar ging het mis toen de betreffende man hem maar bleef irriteren.

Melvin Townsend, de man die de tikken van Tyson moest incasseren, heeft na het voorval een advocaat in de arm genomen. Die heeft aan TMZ laten weten dat Tyson zijn cliënt op ’buitensporige manier’ begon te slaan. Volgens de advocaat had het voorval makkelijk voorkomen kunnen worden als Tyson het vliegtuigpersoneel erbij had gehaald. Op dit moment zijn er nog geen juridische stappen ondernomen.