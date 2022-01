Popprijs 2021 voor DI-RECT

De Haagse band krijgt de prijs omdat ze volgens de jury na ruim twintig jaar nog altijd relevant zijn. Ook wordt de band geroemd om het denken het mogelijkheden in plaats van problemen. Zo was DI-RECT een van de eerste, maar zeker de meest prominente band in Nederland die tijdens de pandemie de mogelijkheden van streamingconcerten ontdekte.

Overvallen

De uitreiking gebeurde overigens al eerder. De band werd in de eigen studio overvallen met de Popprijs. Gitarist Spike van Zoest reageerde daar: ,,Na de laatste Popprijs die werd uitgereikt dacht ik dat we er nog niet klaar voor waren. Maar we zijn twee jaar verder en nu krijgen we dit.” Lachend: ,,Ik wil alleen nú voor publiek in die grote zaal spelen!”

Onder normale omstandigheden zou DI-RECT pas zaterdagavond laat op het grootste podium van Noorderslag onthuld worden als winnaar. Jarenlang volgde dan traditioneel een bierdouche en een optreden. Nu volgde slechts een gestreamd concert.

Coronacrisis

Vorig jaar werd de Popprijs niet uitgereikt, omdat een feestelijke uitreiking niet gepast werd geacht na alle schade die de coronacrisis berokkend had aan de muziekbranche. Ook zangeres Meau viel zaterdag in de prijzen, zij kreeg namens radiozender 3FM de Kickstart Award voor aanstormend talent. Vorig jaar ging die naar Froukje, die dit jaar eveneens optrad. Bij de andere artiesten die zaterdagavond een streamconcert van een kwartier verzorgden hoorden dit jaar onder andere Son Mieux, Wies en S10, die Nederland zal vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival.