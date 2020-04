’Hoe meer uitroeptekens, hoe minder serieus ik de kritiek neem’

„Je hebt in beeld nog geen adem gehaald of de eerste tweets vliegen je alweer om de oren”, aldus Groenhuijsen. „We lopen te veel uit de pas of juist aan de leiband van het RIVM. We zijn te vriendelijk of te onvriendelijk tegen het kabinet. En waarom we nou nooit aandacht besteden aan dit of dat onderwerp.”

Ook de mailbox van Groenhuijsen en Op1 stroomt doorgaans flink vol tijdens of na de uitzending. „Je doet het zelden goed”, aldus de NPO-journalist. „Maar hoe langer de e-mails zijn, en hoe meer hoofdletters en uitroeptekens iemand gebruikt, hoe minder serieus ik bepaalde kritiek doorgaans neem.” Dit is overigens best vaak het geval, erkent hij.

De redactie van Op1 is ook bekend met de kritiek dat er te veel aandacht aan de coronacrisis zou worden besteed. „We kennen het geluid dat het wel wat minder mag”, bevestigt Groenhuijsen. „Maar als je dan de kijkcijfers ziet, dan voldoen we wel aan een behoefte. Mensen willen zo graag informatie tot zich nemen. Al zou het misschien goed zijn als ook wij journalisten af en toe durven te zeggen dat we het ook allemaal niet precies weten. Bijvoorbeeld hoe het virus zich in de zomer gaat ontwikkelen – daar is nu simpelweg nog geen betrouwbare informatie over te delen.”