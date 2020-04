EO bereikt doel actie voor sekswerkers binnen een dag

Toch gaat de actie zoals gepland door tot en met vrijdag. „Geïnspireerd door dit grote succes willen we de actie voortzetten om nog meer mensen in de prostitutie een helpende hand toe te steken”, aldus Maarten Vermeulen, hoofdredacteur van EO BEAM. Het Leger des Heils zorgt ervoor dat het geld op de juiste plek terechtkomt en brengt de hulpbehoevende prostituees in beeld.

Volgens de EO is er bij honderden mensen die werken in de prostitutie sprake van nood.