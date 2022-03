Zesde seizoen Peaky Blinders in juni te zien op Netflix

Alle zes afleveringen van de laatste reeks worden op 10 juni in een keer toegevoegd aan het aanbod van Netflix.

Cillian Murphy, die de hoofdrol speelt in de serie, zei eerder tegen Rolling Stone dat het zesde seizoen ’duister’ wordt. „Ik denk dat het heel erg intens gaat worden. Ja, het wordt zwaarmoedig.” Peaky Blinders gaat over een bende met die naam die net na de Eerste Wereldoorlog actief was in Birmingham. Murphy speelt de leider van deze bende.

Na de serie zal nog een film volgen. Volgens de bedenker Steven Knight beginnen de opnames daarvan in 2023, zo liet hij eerder aan Variety weten. „En dat is een soort van het einde van het Peaky Blinders dat we kennen.”