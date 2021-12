Mel C: Spice Girls in gesprek over nieuwe concertreeks

„Ik hoop het echt, we praten erover. Dit is altijd het plan geweest nadat we fantastische shows in het Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben gedaan. Het was het beste dat we ooit neergezet hebben, het was zo creatief allemaal. We hebben de tijd van ons leven gehad, maar we moeten terugkomen omdat we van de States houden. Onze fans hier zijn echt geweldig”, aldus Mel.

Victoria Beckham was tijdens de laatste tournee niet van de partij, zij had in een vroeg stadium al aangegeven haar aandacht te richten op haar modebedrijf. Toch hoopt Mel dat ze nu misschien wel meedoet. „Onze band onderling is zo goed en dat zal ook altijd zo blijven. Het was jammer dat ze er niet bij was, maar alle begrip daarvoor. Het neemt natuurlijk niet weg dat het te gek zou zijn als ze wel over de streep te trekken is.”