Harry en Meghan bedanken Elton John: ’We houden van je’

John was goede vrienden met Harry’s moeder Diana en zou later een belangrijke steun zijn geweest voor Harry en Meghan. Hij trad ook op tijdens het huwelijk van de twee. In de video feliciteert het paar de zanger met zijn „geweldige carrière” en bedanken ze hem voor het feit dat hij „een vriend” is „voor ons en onze kinderen”. „We houden van je.”

(Tekst gaat verder onder de tweet.)

Elton John gaf zondag een concert in het Dodger Stadium in Los Angeles, als onderdeel van zijn wereldwijde afscheidstournee Farewell Yellow Brick Road. Voor zijn laatste concert in Noord-Amerika had hij onder meer artiesten Dua Lipa en Kiki Dee uitgenodigd.

’Geweldige avond’

De zanger heeft maandag nog eens stilgestaan bij zijn allerlaatste concert in Noord-Amerika. „Gisteravond gaf ik mijn 204e en allerlaatste tourshow in Noord-Amerika ooit. Ik kan iedereen die er deel van uitmaakte, in het Dodger Stadium en thuis, niet genoeg bedanken voor deze geweldige avond”, schrijft hij op sociale media.

„Ik hou van jullie allemaal en jullie zullen voor altijd in mijn hart blijven”, besluit John zijn bericht.