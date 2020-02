De familie Meiland zegt Frankrijk definitief vaarwel

In een video vertellen de Meilandjes dat ze het lopende seizoen afmaken en daarna terugkeren naar Nederland. Gasten met een reservering bij Chateau Marilleaux hoeven zich geen zorgen te maken, want voorlopig kun je gewoon nog bij de familie terecht. Er is namelijk nog geen bod gedaan op het Franse chateau en ook is de familie nog druk in de weer met de verbouwing. „We gaan nog lekker door”, aldus Erica.

De rigoureuze beslissing is zeker niet het einde van de Meilandjes bij SBS6. Het nieuwe seizoen van Chateau Meiland is namelijk vanaf 23 maart bij de zender te zien.