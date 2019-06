Holly Mae Brood in film Daphne Deckers

De opnames van de komedie, waarin Jan Kooijman en Barbara Sloesen de hoofdrollen spelen, beginnen dit weekend.

Sloesen speelt de rol van Iris, die na haar bevalling verlaten wordt door haar vriend. Terwijl ze zwelgt in zelfmedelijden staat ineens hondenuitlater Douwe (Kooijman) voor haar neus. Het scenario is geschreven door Anna Pauwels (Soof de serie).

Alles is zoals het zou moeten zijn is in september 2020 in de Nederlandse bioscopen te zien.