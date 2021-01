Ferry Doedens in tranen bij Jinek: ’Mijn moeder is nog steeds trots op me’

Ferry zegt dat hij niet had verwacht dat zijn erotische filmpjes op OnlyFans, een site waar mensen zelf foto’s en video’s kunnen plaatsen, zo snel zouden uitlekken. Zo had hij zijn beelden in Nederland, België en Duitsland niet beschikbaar gesteld en publiceerde al snel onder zijn pseudoniem Ferdinand Diego.

„Het lekte uit en toen wist ik: er is geen weg meer terug. Er waren ook al mensen die hadden gezegd dat ze het zouden uitlekken naar de pers. Ik dacht: wat moet ik nu doen? Ik was een klein beetje in paniek. Het is ook bij andere bekende Nederlanders gebeurd, dat er filmpjes rondgingen. Vrienden en familie spraken mij er ook op aan. Dat doet best wel pijn, maar het is iets wat ik zelf heb gedaan. Ik heb het er zelf opgezet, het was mijn eigen keuze. Dus ik dacht: laat ik dit nu ook maar gaan doen, zie het als creatief ondernemen.”

Preuts

Hij ’moest’ het toen ook vertellen aan zijn moeder Annie, met wie hij een goede band heeft. Bij het zien van een foto van zijn moeder in de studio van Jinek, barstte de acteur in tranen uit. „Ik heb het op Tweede Kerstdag aan mijn moeder verteld. Ik zei: ’Het is misschien niet de beste keuze, maar ik ben onzeker. Er is geen plan, ik wil ook een bron van inkomsten. Ik weet niet wat ik moet doen en heb vanuit paniek gehandeld.’ Mijn moeder, die niet veroordeelt, heeft vervolgens heel lief gereageerd: ’Ja, jongen. Ik begrijp het ook nog ergens.’ Ze is heel trots op me en zegt zelfs: ’Nou, Fer. Probeer er nu dan ook maar het beste ervan te maken.’ Ik heb het nu zeker omarmd. Het lucht nu op.”

Ferry zegt dat hij zijn account bij OnlyFans startte uit ’nieuwsgierigheid en financieel belang’. „Ik zoek graag de randjes op. Ik wist dat mijn einde bij GTST eraan zat te komen en hoorde dat je via die site veel geld kon verdienen. Ik denk dat men in Nederland altijd wel een mening heeft. Als je dan de reacties leest, doet het heel veel pijn, maar je krijgt er ook een dikkere huid van. Het is 2021. We leven in een ’liberaal, tolerant’ land en we doen alsof we het allemaal oké vinden. Laten we dan niet zo preuts doen.’

Spijt

De acteur vergelijkt zijn verdienmodel met de Playboy. „Daar betaalden mensen vroeger ook voor. En dit is in principe hetzelfde. En ik moet zeggen dat ik er best wel lol in heb. Het is een leuke boterham en ik kan er goed van leven. Ik kom de coronatijd wel door, nog wel langer ook. Al moet je wel creatief blijven om je fans te behouden.

De acteur weidde ook uit over zijn omstreden uitspraken over de coronamaatregelen tijdens een interview in juni 2020. Hij negeerde enkele keren de coronamaatregelen die GTST-producent EndemolShine had opgesteld. Ook liet hij op Instagram zien dat hij bijvoorbeeld gewoon naar feestjes ging en ’iedereen’ knuffelde. „Ik raakte in paniek door alles, omdat ik me gewoon echt niet goed voelde. Aan de buitenkant lijkt het allemaal rozengeur en maneschijn, je bent bekend, maar die knoop die je soms in je maag kunt hebben, die niet lekker voelt, die heb ik best wel een lange tijd gehad. En die heb ik af en toe nog steeds. Maar het is niet prettig hoe het is gelopen, daar heb ik best wel spijt van, ja.”

Acteercarrière

Ferry hoopt dat zijn ontslag bij GTST en zijn nieuwe ’loopbaan’ bij OnlyFans het einde betekent van zijn carrière in de schijnwerpers. Al begrijpt hij wel dat mensen nu anders naar hem zullen kijken. „Ik dacht er zelf misschien ook wel zo over, twee maanden geleden. Maar dit heeft niets te maken met mijn acteerprestaties of die persoon die ik ben. En ik hoop dat mensen dat in de toekomst kunnen loskoppelen en ook nog de Ferry kunnen zien die ik óók gewoon nog ben. Ook ik moet de coronacrisis zien door te komen, en ik heb geen zin om tot april of mei op de bank te zitten. Dus laten we er dan maar het beste van maken.”

De acteur wil ’zeker doorgaan’ met acteren. „Ik heb absoluut ambities op te blijven acteren en te zingen. Natuurlijk begrijp ik dat de meeste mensen de deur nu even hebben dichtgedaan. Maar misschien staat die deur over twee jaar wel weer open. Ik heb geen idee. Ook voor mij is het natuurlijk heel onzeker, die hele entertainmentbusiness ligt helemaal op zijn gat. Dat weten we allemaal. Maar ik heb zeker nog ambitie om door te gaan.”