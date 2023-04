Jeremy Renner (52) laat stunts voortaan over aan de professionals

Renner, die onder meer bekend is van zijn rol als Hawkeye uit de superheldenfilms van Marvel, blijft voortaan „in zijn trailer” als er stunts moeten worden opgenomen, zo grapte hij. „Ik vind het prima als een stuntman het nu doet. Ik ben 52, het is goed zo. Ik heb genoeg gedaan. Ik kan het nog wel doen, maar ik vind het best zo. Ik heb geen ego. Ga er maar voor, mij boeit het niet.”

In het interview met Diane Sawyer vertelde Renner verder hoe hij momenteel herstelt van zijn verwondingen. Bij het ongeluk op 1 januari brak de acteur zo’n dertig botten, liep hij inwendig borstletsel op en raakte Renner gewond aan zijn benen. „Ik moet ook dingen opnieuw leren te doen”, zei de Amerikaan. „Ik moet opnieuw leren te praten met deze gebroken kaak.”