BIZAR telefoontje voor net verzoende BOLLAND-broers

Koos van Dijk, voormalig manager van Herman Brood, had een behoorlijk aandeel in de reünie van de twee broers. Ⓒ Robin Utrecht

ROB en FERDI BOLLAND hebben elkaar deze week niet alleen, voor het eerst in twintig jaar, teruggezien: zij zijn ook alweer samen aan het werk! Door Robs ziekte is enige haast geboden, na een even toevallig als bijzonder telefoontje, dat hun in staat zal stellen hun unieke samenwerking die hits in tachtig landen opleverde, mooi en passend af te sluiten...