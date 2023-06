Wordt zoon Arnold Schwarzenegger nieuwe actieheld?

Called to Duty gaat de film heten. De jonge acteur zal zich op de set ongetwijfeld als een vis in het water hebben gevoeld. Foto’s laten namelijk zien dat er tenminste een scène is opgenomen in een sportschool. Het verhaal van het actiespektakel doet een beetje denken aan Top Gun. Zo speelt Joseph een gevechtspiloot van de Amerikaanse marine die zijn land moet beschermen tegen de boze vijand.

Aan zijn vrouw bekennen dat hij een buitenechtelijke zoon heeft rondlopen, noemde Schwarzenegger onlangs ’de zwaarste confrontatie uit zijn leven’. „Ik heb mijn familie veel pijn gedaan met mijn fout”, vertelde hij in de Netflix-documentaire Arnold. „Daar zal ik de rest van mijn leven mee moeten leven. Wat ik heb gedaan is fout, maar ik wil niet dat Joseph denkt dat hij niet welkom is, want hij is meer dan welkom en ik hou van hem. Hij is een bijzondere jongen geworden.”

Zijn debuut op het witte doek maakte Joseph een jaar geleden al in de sciencefictionfilm Chariot.