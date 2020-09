Art Rooijakkers: ik gluur bij BN’ers altijd even in de wc

Dat is zijn truc om iemand in korte tijd te leren kennen. „Hangen er fotolijstjes? Of staat er alleen schoonmaakmiddel?”, vertelt Art aan het ANP. „Jim Bakkum heeft daar bijvoorbeeld zijn awards staan. Bijzondere plek voor awards, maar ook wel lekker nuchter.”

In het programma wil Art laten zien hoe een dag in het leven van die persoon verloopt. Naast Jim Bakkum komen ook Angela Groothuizen, Snelle, Dinand Woesthoff en Bilal Wahib voorbij in de afleveringen.