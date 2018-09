Lex Uiting verbroedert als prins carnaval

„Voor alle jongens die in Venlo geboren zijn is het een droom om ooit prins te mogen zijn. Tot aan het moment dat ik gevraagd werd door de voorzitter van de carnavalsvereniging Jocus kwam het niet in me op dat het ook werkelijkheid zou worden”, vertelt Lex in zijn eigen streektaal.

Uit de documentaire van regisseur Rob Hodselmans en producent Pieter Kuijpers blijkt dat carnaval, of wel vastelaovend, een volksfeest van zowel verbroedering als emoties is. Een paar hoofdpersonen in de film kampen met ziekte of verwerken een scheiding. Ook bij de prins en zijn twee adjudanten, vriend Martijn Peters en broer Dick Uiting, zitten de emoties hoog. „Met het feest ga je terug naar je kern, waar je bent geboren en opgegroeid. Carnaval zit zó in mijn opvoeding. Je viert het van kinds af aan en er zitten veel herinneringen bij. Prins worden is het hoogst haalbare in het Zuiden, in je eigen stad. Hoger kun je niet”, legt Lex uit. „Mijn vader kreeg een paar jaar geleden een lintje van de koning, maar vond dit een nog mooier cadeau.”

Sprookje

De in Amsterdam wonende Venlonaar beschouwt de taak van prins carnaval als een rol „in het grootste sprookje dat elk jaar gevierd wordt.” Zijn taak als prins is om op zoveel mogelijk plekken in Venlo zijn gezicht te laten zien. „En de onderdanen spelen het allemaal mee en geloven erin. Overal zing ik mijn liedje en breng vrolijkheid in ontspanning. Als prins ben je boegbeeld van de samenleving. HIj creëert verbinding en verbroedering en geeft op alle feestjes acte de présence, ook in het bejaardenhuis om mensen te bezoeken die niet naar de stad kunnen.”

Met de film Nao ’t Zuuje toont Lex de ware betekenis van carnaval. „De documentaire is vooral bedoeld om de ware volkscultuur te laten zien. De film biedt het beste beeld van de betekenis van het feest. Niks Hollandse carnavalsmuziek, maar klassieke volksliedjes van tientallen jaren oud die we zingen in onze eigen volkstaal.”

Zelfreflectie

Lex zal geen editie van vastelaovend missen en is ook dit jaar weer van de partij. „Vastelaovend gaat om het wij-gevoel, met familie en vrienden. Ze noemen het ook wel de hoogmis van de zelfreflectie. Met carnaval ga je bij jezelf te rade waar je in het leven staat. Je praat ook veel gemakkelijker over hoe het écht met je gaat.”

In november tijdens de pronkzitting heeft prins Lex I zijn mantel en muts al afgedaan en het stadszilver ingeleverd. Inmiddels heeft Venlo een nieuwe prins van Jocus. Lex: „Ik vind het fijn om het feest weer met familie en vrienden te vieren, zonder verplichtingen. Ik ga super genieten van de zegetocht van de nieuwe prins.”