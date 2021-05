’Prins Charles nog steeds woedend om Oprah-interview’

Royals

Harry en Meghan willen eerlijke verdeling coronavaccins

Prins Harry en zijn vrouw Meghan werken op 8 mei mee aan het digitale vaccinatiebenefiet VAX LIVE: The Concert to Reunite the World. De Sussexes zullen tijdens het evenement een oproep doen voor meer gelijkheid in de distributie van coronavaccins, maakte organisatie Global Citizen bekend.