SBS6 verplaatst nieuw programma Gordon naar januari

„Heel veel mensen zaten klaar voor Down the Road, maar deze serie is verplaatst naar 4 januari om 20.30 op SBS6! Nog even geduld!”, schrijft Gordon dinsdagavond laat op Instagram. Uit de reacties onder het bericht blijkt dat lang niet iedereen op de hoogte was van de verplaatsing. Veel mensen geven aan dat ze er eerder op de avond klaar voor zaten en soms ook nog op andere zenders hebben gezocht naar het programma.

Down the Road is de Nederlandse versie van het gelijknamige programma uit België. In de Nederlandse serie neemt Gordon een groep van zeven mensen met Downsyndroom mee op een roadtrip door Nederland. „Deze roadtrip met deze groep jongeren was een onvergetelijk avontuur met mooie en liefdevolle momenten, maar soms ook ontroerend en pijnlijk”, zei Gordon eerder over het programma.