Louis Theroux maakt BBC-special over Tiger King

In de special, die de werktitel The Cult Of Joe Exotic heeft, keert Louis terug naar Joe’s thuisstaat Oklahoma om met mensen uit het leven van de Tiger King te bespreken wat er in de tussentijd is gebeurd. Joe zit inmiddels een flinke gevangenisstraf uit voor het beramen van een huurmoord en meerdere gevallen van dierenmishandeling, maar werd door de Netflixserie erg populair en heeft momenteel een team van advocaten die proberen hem vrij te krijgen.

„Dit is zo’n typisch Amerikaans verhaal, dat plaatsvindt in het hart van Oklahoma met een groep mensen die bijna te kleurrijk en over de top zijn om te geloven”, aldus Louis in een persverklaring van de BBC. „Ik ben daar in 2011 drie keer geweest en heb er acht of negen dagen gefilmd. Ik was vergeten hoeveel we hadden opgenomen tot ik tijdens de lockdown die beelden nog eens bekeek. Het is ongelooflijk hoeveel we hebben, en het verhaal is sindsdien alleen nog maar gekker en groter geworden.”