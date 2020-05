Barry Atsma onthult monumenten voor 'bankiers van het verzet'

De monumenten werden gemaakt door beeldhouwer Frans van der Ven. Het gaat om een stalen silhouet waarop de broers met een kind zijn uitgebeeld en twee dijkjes met zwarte tegels waarop hun verhaal wordt verteld. Daarnaast komt ook een ander granieten beeld waar het verhaal van het Nationaal Steun Fonds op staat, dat tijdens de bezetting mede door de broers werd opgericht. Het eerbetoon wordt geplaatst in de omgeving waar ze jarenlang hebben gewoond.

Vanwege de coronacrisis wordt de onthulling bij het Kennemer Lyceum in Bloemendaal een bescheiden plechtigheid met een beperkt aantal aanwezigen. Van de partij zijn - op gepaste afstand - particulier initiatiefneemster Marlies ter Borg, burgemeester Roest van Bloemendaal, kleinkinderen van leiders van het NSF, de directeur van het Kennemer Lyceum en vijf basisschoolkinderen. De Nederlandse Vereniging van Banken, sponsor van de dijkjes bij de school, wordt vertegenwoordigd door plaatsvervangend directeur Floris Mreijen.

Succes

Met het Nationaal Steun Fonds werden verzetsorganisaties, koopvaardijgezinnen, stakers bij de Nederlandse Spoorwegen en onderduikers financieel ondersteund; in totaal zo’n 150.000 mensen. Ongeveer 2000 mensen waren, in het grootste geheim, werkzaam voor het fonds dat zijn succes voornamelijk dankte aan de ervaring die Gijs en Wally voor de oorlog hadden opgedaan in de financiële sector.

Wally werd in 1945 door de Duitsers in Haarlem geëxecuteerd. Gijs was 1957 tot 1967 burgemeester van Amsterdam. Hij overleed in 1977.