BZN overweegt reünieconcerten

„We hebben recent wat zakelijke dingetjes afgewikkeld”, aldus bassist Jan Tuijp op NPO Radio 1. „We hebben afgesproken om volgende week bij elkaar te gaan zitten en te kijken wat we nog willen.” De leden van BZN hebben serieus oren naar een reünieconcert of zelfs een tour. „Maar de situatie is zo onzeker geweest met corona. We zouden veel tijd en geld moeten investeren in een reünie.”

De muzikanten hebben na het afscheid in 2007, ondanks spanningen onderling, altijd contact gehouden en maken allemaal nog steeds muziek. „Jan Keizer is nog met muziek bezig, Carola treedt nog steeds op”, vertelt de 73-jarige Tuijp. „Ik zit in een ouwelullenbandje dat Shadowsmuziek maakt. Puur voor de fun, we treden niet op.”

Tuijp noemt de afscheidstournee met terugwerkende kracht ’verschrikkelijk’. „Elke dag stonden er mensen te huilen, bij elk optreden. We werden er depressief van.” Tijdens het laatste concert in Ahoy probeerde de bassist heel bewust alle momenten in zijn hoofd op te slaan: „Ik zei: Jan, dit is een bijzondere dag, want dit zie je hierna nooit meer.”

Vorig jaar nog kwamen alle bandleden van de eens zo succesvolle hitformatie ook al eens bij elkaar voor een kleine reünie. Tijdens de presentatie van Boek Zonder Naam, van de hand van BZN-voorman Jan Keizer, zag de zanger zijn grote wens werkelijkheid worden. Na veertien jaar waren Anny Schilder, Carola Smit, Jack Veerman, Jan Tuijp, John Meijer en Dick Plat allemaal weer in één ruimte en was de sfeer meteen als vanouds. Ook toen al werd er gesproken over een eventuele comeback van BZN. Maar: „We moeten er met elkaar maar eens goed over praten. Hoe we dat eventueel invulling gaan geven”, verklaarde Keizer destijds aan Privé. Het ziet er dus naar uit dat de Volendammers de afgelopen maanden de laatste spanningen onderling hebben aangepakt waardoor die zo gehoopte reünie steeds dichterbij lijkt te komen.

BZN begon in 1966 met optreden. De groep scoorde meer dan vijftig hits en kreeg in totaal tachtig Gouden Platen.