Huwelijk van MAFS-Danny op de klippen gelopen: ’Ik ga maar weer daten’

Het had zo mooi kunnen zijn! Aan de eettafel in zijn doorzonwoning in Echt zit Danny Roex een moment te mijmeren. En geeft hij ook blijk van teleurstelling. Heel eventjes maar, hoor. Het experiment, want zo noemt de 41-jarige Roex het, met het populaire RTL-programma Married At First Sight (MAFS) mag dan op niets zijn uitgelopen, hij is wel een onvergetelijke ervaring rijker. „Ik had oprecht gehoopt dat het met mij en Rein zou lukken. Dat ik een maatje had gevonden om oud mee te worden. Het pakte helaas anders uit. Maar wat ik allemaal heb meegemaakt is niet te beschrijven en had ik voor geen geld willen missen, teleurstelling of niet...”

En ja, bekent hij, hij heeft er wel nachten van wakker gelegen toen duidelijk werd dat de match tussen Rein en hem toch niet goed uitpakte. „Tuurlijk, dat deed pijn. Ik had er zulke hoge verwachtingen van en dan loopt het op niets uit. Dat is echt balen.”

In bed

Voor wie niet of nauwelijks naar de televisie kijkt of niks heeft met realityshows: MAFS is een televisieprogramma waar mensen die een relatie zoeken zich voor kunnen aanmelden. Als je geselecteerd wordt, koppelen de programmamakers je aan – wat zij denken – een geschikte kandidaat. In het geval van Danny werd dat dus Rein uit Haarlem.

En dan moet je ook meteen met die persoon trouwen. Voor de camera’s, zo’n twee miljoen tv-kijkers waren daar getuige van. En dan lig je opeens in bed met iemand die je pas enkele uren kent. Roex: „Maar ja, dat is in feite zo met elke nieuwe date: die eerste nacht, dat is wennen...”

In de weken daarna volgden al die kijkers hoe het huwelijk zich ontwikkelde. De ontknoping volgde dinsdagavond. Toen werd duidelijk welke verbintenis van de zes deelnemende koppels (voorlopig) stand heeft gehouden en welke stellen toch besloten hebben om elk een andere afslag te nemen. Danny Roex had gehoopt bij die eerste groep te zitten. „Het ging zo goed in het begin”, blikt hij terug. „We hadden meteen een klik en deelden hetzelfde gevoel voor humor, wat ik zelf heel belangrijk vind. Die eerste weken van het programma (de opnames duurden van augustus tot en met oktober vorig jaar, red.) waren echt geweldig.”

Scheurtjes

Je kon het blije koppel in de tv-reeks volgen tijdens de huwelijksceremonie, de eerste nacht samen „in een suite van een duur hotel in Amsterdam, waar normaal alleen celebrities slapen, geweldig!” – en de honeymoon op het Griekse eiland Kos. Dat zit wel goed, dachten veel tv-kijkers. Maar in de afleveringen daarna werden al de eerste scheurtjes zichtbaar. En uiteindelijk volgt dus nu een scheiding.

Roex, eigenaar van twee chocolaterieën in Stein en Weert, wil of mag er niet te veel woorden aan vuil maken. „Met modder gooien zit niet in mijn karakter. We hebben een fantastische tijd gehad, maar uiteindelijk bleken de verschillen toch onoverbrugbaar. Rein leeft bij de dag, terwijl ik ook aan de toekomst denk. En sommige dingen die hij over mij vertelde terwijl ik er niet bij was, vond ik niet fijn.” In de weken dat de camera’s er niet bij waren, van afgelopen september tot oktober, werd de kloof tussen de twee steeds groter, vertelt Danny.

Zorg

Roex is geboren en getogen in Brunssum, groeide op in een warm nest, kwam op zijn 21ste ’uit de kast’ en wist al op jonge leeftijd dat hij in de zorg wilde gaan werken. Dat deed hij ook, totdat een ernstig auto-ongeluk waaraan hij een whiplash overhield, dat onmogelijk maakte. Na vier jaar revalideren knokte hij zich terug en begon hij weer te werken in de zorg, om snel af te knappen op alle administratieve verplichtingen.

Toen zijn toenmalige vriend hem vroeg wat hij nog kon en wilde, zei hij spontaan: een chocoladewinkel beginnen. „Mijn partner was ondernemer en dat vond ik ook wel wat. Het leek mij het beste om dan ook maar een product te verkopen waar ik zelf dol op was: chocolade.” Inmiddels heeft Roex zowel een chocolaterie in Stein als in Weert. Zijn tv-optreden heeft wat dat betreft geen negatief effect gehad en ook nieuwe klanten opgeleverd. „Veel klanten willen een selfie met mij. En soms komen ze een cadeautje brengen. Dat is hartverwarmend.”

Negatief

Toch heeft hij ook negatieve kanten ervaren van zijn deelname aan de tv-show. „Mijn exposure op sociale media is geëxplodeerd. Van 340 volgers tot 42.000. Dat is leuk, maar je krijgt ook een hoop bagger binnen via die kanalen. Vooral via Twitter.” Zijn advies aan iedereen die boven het maaiveld uitsteekt: kijk daar niet meer op. „Mijn ouders, die mij altijd hebben gesteund, worden op Twitter bekritiseerd. Dat doet me heel veel pijn. De mensen die dat soort berichten posten, tonen totaal geen respect.”

Het huwelijksavontuur mag dan mislukt zijn - „ik ga maar weer daten, want hoop toch nog steeds een leuke partner te vinden om samen oud te worden” - de eerste tv-ervaring smaakt naar meer. Hij zou best een programma willen presenteren, vertelt Roex: „Mocht er een omroep komen met een goed aanbod, dan sta ik daar open voor.”