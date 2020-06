Twitter schrikt van ’hypocriete’ Georgina Verbaan

Een dag na de betoging schrijft de veertigjarige Georgina op Twitter: „Ach, de closet racists doen nu alsof ze zo bezorgd zijn over corona en vallen, heel gek, alleen de demonstranten aan die op de Dam tegen racisme protesteerden met mondkapjes op en zoveel mogelijk afstand, maar vergeten voor het gemak de polonaiselopers en de strandgangers. Cute.”

Een van haar volgers vraagt Georgina vervolgens waarom ze ’een tegenstelling creëert’. „Ik had je heel hoog zitten, maar van deze tweet schrik ik. Waarom creëer je een tegenstelling? Genoeg mensen die moeite hebben met alles wat je in je tweet noemt. Je kunt prima én tegen racisme zijn én bang zijn voor een tweede corona-uitbraak.”

Maar in plaats van inhoudelijk hierop in te gaan, wil de voormalige Goede Tijden, Slechte Tijden-ster het onderwerp verplaatsen. „Kunnen we het misschien ook even hebben over waarom al die mensen op de Dam stonden?”

Een andere twitteraar noemt Georgina ’hypocriet’, omdat ze zich vorige maand nog – zo is te lezen in eerdere tweets – druk maakte om mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Zo liet ze bijvoorbeeld in gesprek met Frederique Spigt weten dat ze ’boos wordt van joggers’.

De reactie van de actrice uit ’t Schaep met de 5 pooten op de kritiek dat zij ’hypocriet’ zou zijn: „Schrijf dat nou gewoon in het Nederlands, Poempieloempie (de gebruikersnaam van de twitteraar, red.). Dat gaat ongetwijfeld beter.”

Albert Verlinde deelt, op z’n zachtst gezegd, de mening van Georgina niet. De theaterproducent liet maandagavond weten: „Ik vind dit echt ongehoord en onvoorstelbaar: op 4 mei hield mevrouw Halsema (burgemeester van Amsterdam, red.) persoonlijk tegen dat er ook maar een nabestaande op de Dam zou mogen zijn om een bloem neer te leggen en nu staat ze dit toe, op de dag dat hardwerkende ondernemers en goed bedoelende Nederlanders hun uiterste best doen om de 1,5 meter regel na te leven. (...) Mevrouw Halsema spuugt ons in het gezicht.”