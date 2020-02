Anouk openhartig over situatie met Lil’ Kleine

Fans vuren diverse vragen op haar af, waaronder wat haar favoriete eten is en of er nog een concert van haar komt dit jaar.

Ook brutale vragen worden door Anouk niet vermeden. Wanneer iemand aan haar vraagt: „Hoe is de situatie tussen jou en Kleine op dit moment? Is er vrede gemaakt of is er nog een sfeer waarin jullie beiden elkaar negeren?, is Anouk zoals gewoonlijk goudeerlijk. Haar reactie? „Nee, negeer”, aldus Anouk.

Ruzie

Vorig jaar november werd bekend dat The voice of Holland-coaches Anouk en Lil’ Kleine tijdens de opnames van The Battles bonje met elkaar hebben gekregen. Het conflict zou zelfs zo erg zijn dat ze niet meer met elkaar in één studio zouden willen zitten. Dat laatste bleek mee te vallen: tijdens de liveshows zitten beide coaches gewoon elke vrijdagavond in hun rode stoel.

Collega-coaches Ali B. en Waylon hebben in de tussentijd diverse uitlatingen gedaan over de ruzie tussen de twee en zelf liet Anouk eind december erover weten op Instagram Stories: „Mijn god, wat een sensatie. Dat ik word uitgemaakt voor kankerhoer en dat ik de vinkentering kan krijgen is allemaal niet zo schokkend en belangrijk. I’ve been called worse zeg maar.” Daarbij gaf ze ook aan er wel klaar mee te zijn.