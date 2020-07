Zayn Malik laat van zich horen na missen jubileum One Direction

Waarom Zayn, die samen met Gigi Hadid een baby verwacht, emotioneel is, is niet duidelijk. De 27-jarige zanger heeft geen tekst bij de foto geschreven.

Vorige week vierde One Direction dat het tien jaar geleden was dat de boyband werd opgericht. Alle mannen - op Zayn na - stonden daar op sociale media bij stil. Fans deelden massaal hun ongenoegen over het feit dat Zayn niet ook iets had gedaan met het jubileum.

Zayn stapte in 2015 uit de band omdat hij zou kampen met angsten en podiumvrees. Het jaar erop kondigden Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles en aan een pauze van anderhalf jaar in te lassen, maar kwamen vervolgens nooit meer bij elkaar.