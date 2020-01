Fajah Lourens: ’Over anderhalf jaar ben ik multimiljonair’

Als ze niet bezig is met haar succesvolle fitnessimperium Mykillerbodymotivation (MKBM), staat er altijd wel weer een andere klus voor Fajah te wachten. Zo is ze druk met het uitbrengen van een boek over fitness, samen met Donny Roelvink, en lanceerde ze bovendien in november het informatieboek voor kinderen, Sex safe. Ook neemt ze de rol van Imanuelle Grives over in de film Suriname die in februari uitkomt. Werk is voor haar een verslaving en ze zit altijd vol met ideeën die zij wil realiseren.

Toch is ze erachter gekomen dat niet alles mogelijk is en je soms keuzes moet maken in het leven”, zo vertelt ze in Beau Monde. Fajah is gestopt met haar skincare-lijn en ook heeft ze een punt gezet achter haar dj-carrière. „Geweldig om te doen, tot ik eindelijk op Dance Valley stond en erachter kwam dat ik me door de drukte niet goed had kunnen voorbereiden en de verkeerde usbstick had meegenomen. Ik had jaren gewerkt om een goede naam en reputatie op te bouwen, en dat gooi je dan bijna weg. Wat ik doe, wil ik goed doen. Ik had net voor veertigduizend euro een studio in mijn huis laten bouwen, met geluiddichte wanden. Daar ga ik nu maar een thuisbioscoop van maken.”

Kinderen

Ook in relaties merkt de fitnessgoeroe dat het hebben van een succesvolle carrière niet altijd zonder slag of stoot gaat. „De vader van mijn kind vond het moeilijk dat ik ambities en succes had. Veel mannen met geld denken zo hoor; ze zien je toch liever thuis, dat je meer afhankelijk van ze bent.” Fajah pakt een relatie nu anders aan en dat levert resultaten op. Ze heeft sinds kort namelijk een nieuwe vriend.

Ondernemer Daan is de gelukkige. Volgens Lourens brengt haar zeven jaar jongere lover rust en structuur in haar leven. Ze werken min of meer samen, hij doet namelijk de sales voor de onderneemster. „Gelukkig steunt hij me in wat ik doe. Maar we hebben het wel te vaak over werk.” Door het leeftijdsverschil van zeven jaar hebben Daan en Fajah het vrijwel meteen over de wens van kinderen gehad. Ze is dan ook standvastig geen derde kind te willen. Nu haar kinderen de leeftijd van 12 en 19 bereikt hebben is ze maar al te blij meer serieuze gesprekken met ze te kunnen voeren.

Buiten de werk gerelateerde doelstellingen die de schrijfster zichzelf heeft gesteld, is ze ook ambitieus op financieel vlak. „Voor mijn veertigste, over anderhalf jaar, wil ik multimiljonair zijn. En dat gaat ook gebeuren.” Maar zelfs wanneer ze dat heeft bereikt, zal ze niet stoppen met werken. „Ik zal altijd blijven werken. En ik zal altijd nieuwe dingen proberen. Als ik snel had willen cashen, had ik ieder jaar wel een dieetboek uitgebracht.”