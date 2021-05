Catherine verklapt nieuwe hobby van zoontje Louis

„Hij is zo groot geworden en hij beweegt zo snel. Dan zit hij op zijn fietsje en kan ik hem helemaal niet meer bijhouden”, zei de hertogin. Ze was in gesprek met de 4-jarige Mila, die lijdt aan een acute vorm van leukemie. Het meisje staat op een van de foto’s die geselecteerd zijn voor haar corona-fotoboek, dat vrijdag uitkomt.

Vorige maand deelde Kensington Palace ter ere van de derde verjaardag van Louis een foto van zijn eerste schooldag. De zoon van de hertog en hertogin van Cambridge was daarop ook al te zien op een klein rood fietsje. „Eerder deze week genomen door de hertogin vlak voordat hij richting zijn eerste schooldag vertrok”, schreef het koppel onder die foto.

Louis werd op 23 april 2018 geboren. Hij is het jongste kind van William en Catherine en het jongere broertje van zijn broer George en zus Charlotte. Hij is de vijfde in lijn voor de Britse troonopvolging.