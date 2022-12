Opbrengst 'corona-editie' Serious Request passeert miljoen euro

3FM-dj's Sophie Hijlkema, Rob Janssen en Barend van Deelen zitten sinds zondag in het Glazen Huis in Amersfoort en blijven daar tot zaterdagavond. Luisteraars kunnen verzoeknummers aanvragen tegen betaling, donaties doen en geld ophalen met hun eigen initiatieven. De drie dj's zitten sinds twee dagen in quarantaine, omdat er twee een coronabesmetting hebben opgelopen. Daarom mogen zij niet in contact komen met andere mensen.

De opbrengst van de negentiende editie van Serious Request gaat naar stichting Het Vergeten Kind. Deze stichting zet zich in voor kinderen in Nederland die niet veilig en liefdevol opgroeien.