Paniek in de disco bij Panic! at the Disco

Op beelden die de ronde doen op Twitter is te zien dat Urie en de andere muzikanten op het podium ruimte maken voor een man met een brandblusser, die het vuur kort daarna weet te doven. „Het is niet een Panic at the disco-concert tenzij de effectmachine in brand vliegt #panicatthedisco”, twitterde een concertbezoeker die een video van het tafereel plaatste.

Panic! At the Disco begon als band in 2005, maar nu is alleen Urie nog over.