'Monsieur LeClerc' uit legendarische serie 'Allo 'Allo overleden

'Allo 'Allo was een van de grootste hits van de BBC in de jaren tachtig. De langlopende komedie vertelde over café-eigenaar René Artois, die vanuit zijn bar in de Franse plaats Nouvion onder de neus van de Duitse bezetters het plaatselijke verzet faciliteert. Ernest 'verving' na een paar seizoenen zijn broer Roger, die in eerste instantie de geheime boodschappen van het verzet overbracht. Als hij dit deed, introduceerde deze zich steevast met de iconische tekst 'It is I, LeClerc!'. Ernest bleek ook goed in het vervalsen van handtekeningen, paspoorten en schilderijen, wat het verzet vaak prima van pas kwam.

De rol van Ernest LeClerc werd vertolkt door twee acteurs. Parkinson volgde Derek Royle op toen deze vrij kort nadat hij begon aan de opnames overleed. LeClerc was de rol waar het grote publiek Parkinson van bleef kennen. Ook omdat hij de rol lang op het toneel bleef spelen. Er kwam een West End-productie van 'Allo 'Allo die in de jaren negentig ook op wereldtournee ging.

Parkinson speelde vanaf 1960 in meer dan honderd films en series, zoals Dad's Army, The Young Ones, Hi-de-Hi! en The Two Ronnies. Zijn laatste televisierol speelde hij in 2007. Ook deed Parkinson veel inspreekwerk, zoals voor het bekende kinderprogramma Button Moon dat in de jaren tachtig heel populair was. In de animatieserie reisden personages gemaakt van keukengerei in een bonenblik naar de maan.